Литвинова выложила в сети фото без макияжа
2022-12-06 10:08
Актриса Рената Литвинова не стесняется время от времени выкладывать свои фото без макияжа. В этот раз знаменитость поделилась снимками из спортзала.
Звезда экрана и сцены Рената Литвинова разместила свое фото из спортзала. Актриса на нем без макияжа.
Снимок артистка разместила в Телеграм-канале. Литвинова подметила, что взгляд у нее настороженный и угнетенный, так как она так и не научилась получать удовольствие от спорта.
Фанаты отметили, что для своих 55 лет актриса выглядит отлично.
Опубликовано: Наталья Гончарова