Литвинова выложила в сети фото без макияжа

Актриса Рената Литвинова не стесняется время от времени выкладывать свои фото без макияжа. В этот раз знаменитость поделилась снимками из спортзала.

Звезда экрана и сцены Рената Литвинова разместила свое фото из спортзала. Актриса на нем без макияжа.

Снимок артистка разместила в Телеграм-канале. Литвинова подметила, что взгляд у нее настороженный и угнетенный, так как она так и не научилась получать удовольствие от спорта.

Фанаты отметили, что для своих 55 лет актриса выглядит отлично.