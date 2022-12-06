Гоген Солнцев упал и разбил голову, после чего был экстренно госпитализирован

APS
2022-12-06 10:28

Шоумен Гоген Солнцев при падении на тротуар разбил голову. Знаменитость доставили в больницу.

Скандально известный Гоген Солнцев был госпитализирован в столичную больницу. По имеющимся данным, шоумен, будучи пьяным, упал и ударился головой. 

Врачи диагностировали у знаменитости закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас Солнцев находится в отделении токсикологии одного из учреждений здравоохранения Москвы.

Опубликовано: Наталья Гончарова