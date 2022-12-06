Лолита рассказала о своих отношениях с молодым артистом Коста Лакоста

Певица Лолита Милявская просветила фанатов о ее отношениях с молодым исполнителем Коста Лакоста.

Год назад певцы Лолита Милявская и Коста Лакоста записали совместную композицию "По-другому", сняв клип на нее.

Милявская напомнила об этом в Телеграм-канале, отметив, что молодой артист ее многому научил ее, к примеру, "ставить черные сердечки новым словечкам".

Исполнительница назвала Косту Лакосту своим бро.

Разницу с коллегой в 33 года Лолита не ощущает.

Коста Лакоста звонит "сеструхе" в любое время и готов поставить на место ее обидчиков.