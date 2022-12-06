Группа «Руки Вверх!» появится в прежнем составе в картине Самоирония судьбы на ТНТ
2022-12-06 10:54
Сергей Жуков и Алексей Потехин воссоединяться в составе "Руки вверх!", чтобы появится в новогодней картине-пародии "Самоирония судьбы".
Популярный музыкальный коллектив "Руки Вверх!" выступит в звездном составе ради съемок новогоднего проекта "Самоирония судьбы!", о чем сообщает канал ТНТ.
Сергей Жуков и Алексей Потехин объединились через 16 лет после того, как группа распалась.
"Руки вверх!" исполнит в картине-пародии свой хит "Он тебя целует".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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