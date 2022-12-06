Группа «Руки Вверх!» появится в прежнем составе в картине Самоирония судьбы на ТНТ

Сергей Жуков и Алексей Потехин воссоединяться в составе "Руки вверх!", чтобы появится в новогодней картине-пародии "Самоирония судьбы".

Популярный музыкальный коллектив "Руки Вверх!" выступит в звездном составе ради съемок новогоднего проекта "Самоирония судьбы!", о чем сообщает канал ТНТ.

Сергей Жуков и Алексей Потехин объединились через 16 лет после того, как группа распалась.

"Руки вверх!" исполнит в картине-пародии свой хит "Он тебя целует".