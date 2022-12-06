Джигурда встал на защиту Лепса после драки того в Питере

Актер Никита Джигурда убежден, что житель Питера получил от исполнителя Григория Лепса не просто так. Без оскорблений в адрес артиста там не обошлось.

Актер Никита Джигурда понимает, по какой причине певец Григорий Лепс не сдержался и поколотил парня в Питере.

Артист был подавлен из-за своего неудачного выступления, а также спровоцировали Лепса гнусные оскорбления в его адрес.

Джигурда убежден, что есть оскорбления, которые ни один мужик терпеть не станет, что и случилось.