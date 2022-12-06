Лавров убежден, что карьера Лепса подходит к концу из-за драки артиста в Питере

Музыкальный продюсер Сергей Лавров убежден, что Григорию Лепсу не долго осталось на сцене выступать. Драка, которую артист устроил в Питере, сыграет с ним злую шутку.

Сергей Лавров убежден, что драка Григория Лепса в Санкт-Петербурге привлекла внимание влиятельных личностей.

Артист был не вправе опускаться до такого поведения при любых обстоятельствах.

Репутация Лепса испорчена, а этого шоу-бизнес не прощает.