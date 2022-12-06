Лавров убежден, что карьера Лепса подходит к концу из-за драки артиста в Питере
2022-12-06 11:24
Музыкальный продюсер Сергей Лавров убежден, что Григорию Лепсу не долго осталось на сцене выступать. Драка, которую артист устроил в Питере, сыграет с ним злую шутку.
Сергей Лавров убежден, что драка Григория Лепса в Санкт-Петербурге привлекла внимание влиятельных личностей.
Артист был не вправе опускаться до такого поведения при любых обстоятельствах.
Репутация Лепса испорчена, а этого шоу-бизнес не прощает.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Британцы выпустили монеты, на которых изображены Гарри Потер и мотивы из знаменитой книги Дж. Роулинг
Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета
Галыгин и Скулкина станут ведущими премии Золотой граммофон
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией