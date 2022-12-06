Кучера убежден, что против Урганта действует проплаченная кампания

Оскар Кучера не понимает, почему на ведущего Ивана Урганта вылилось столько негатива. Актер считает, что звезду экрана "травят" за деньги.

Оскар Кучера вступился за коллегу Ивана Урганта. Он убежден, что хейт в адрес звезды экрана не более, чем заказная история.

Кучера ценит Урганта как профессионала своего дела.

Оскар не увидел в словах и поступках телеведущего чего-либо порочащего его честь, о чем он сообщил в интервью с "NEWS.ru".