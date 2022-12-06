Галыгин и Скулкина станут ведущими премии Золотой граммофон

Юмористы Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина выступят в качестве ведущих музыкальной премии "Золотой граммофон".

"Русское радио" информировало, что ведущими церемонии вручения престижной музыкальной премии в РФ "Золотой граммофон" в 2022 году будут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

Церемония состоится 10 декабря на столичной "ВТБ Арене".

Галыгин признался, что впервые будет вести это мероприятие, но убежден, что они вместе со Скулкиной и артистами "зажгут" публику.