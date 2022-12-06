Концерт Лободы в Литве все-таки состоится
2022-12-06 11:58
Концерт Светланы Лободы в Вильнюсе передумали отменять. Мероприятие было перенесено в другой зал.
Вильнюс проведет концерт украинской исполнительницы Светланы Лободы. Организаторы просто перенесли выступление в другой зал.
Шоу пройдет на другой площадке из-за решения администраторов зала, где должна была выступить Лобода. Произошло это из-за отказа от проведения концерта артистки.
Отменены выступления украинской артистки в Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе. Светлану вносили и в список нежелательных лиц Литвы, но 29 ноября это решение было отменено.
Опубликовано: Наталья Гончарова