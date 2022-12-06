Концерт Лободы в Литве все-таки состоится

Концерт Светланы Лободы в Вильнюсе передумали отменять. Мероприятие было перенесено в другой зал.

Вильнюс проведет концерт украинской исполнительницы Светланы Лободы. Организаторы просто перенесли выступление в другой зал.

Шоу пройдет на другой площадке из-за решения администраторов зала, где должна была выступить Лобода. Произошло это из-за отказа от проведения концерта артистки.

Отменены выступления украинской артистки в Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе. Светлану вносили и в список нежелательных лиц Литвы, но 29 ноября это решение было отменено.