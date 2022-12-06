Рудковская нелестно высказалась о Загитовой в качестве ведущей

Яна Рудковская не в восторге от фигуристки Алины Загитовой как ведущей. На фоне профессионала Дмитрия Хрусталева Загитова выглядит бледно.

Яна Рудковская убеждена, что фигуритске Алине Загитовой лучше блистать на льду.

С ролью ведущей спортсменка справляется не очень. А на фоне профессионала в этом деле Дмитрия Хрусталева Загитова смотрится блекло.

Рудковская не уверена, что Алину ждут зрители в качестве ведущей.