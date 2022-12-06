Рудковская нелестно высказалась о Загитовой в качестве ведущей
2022-12-06 12:09
Яна Рудковская не в восторге от фигуристки Алины Загитовой как ведущей. На фоне профессионала Дмитрия Хрусталева Загитова выглядит бледно.
Яна Рудковская убеждена, что фигуритске Алине Загитовой лучше блистать на льду.
С ролью ведущей спортсменка справляется не очень. А на фоне профессионала в этом деле Дмитрия Хрусталева Загитова смотрится блекло.
Рудковская не уверена, что Алину ждут зрители в качестве ведущей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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