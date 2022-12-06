Билан назвал российский шоу-бизнес цирком, а себя главным клоуном на этой сцене
2022-12-06 12:18
Певец Дмитрий Билан, общаясь с журналистами после съемок концерта "Песня года 2022", назвал отечественный шоу-бизнес цирком, а себя главным клоуном в этом цирке.
Исполнитель Дмитрий Билан принял участие в съемках ежегодного фестиваля "Песня года".
После артист общался с представителями СМИ.
Звезда сцены пошутил в процессе беседы, назвав шоу-бизнес цирком, а себя главным клоуном на этой сцене.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Британцы выпустили монеты, на которых изображены Гарри Потер и мотивы из знаменитой книги Дж. Роулинг
Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета
Галыгин и Скулкина станут ведущими премии Золотой граммофон
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией