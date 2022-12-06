Билан назвал российский шоу-бизнес цирком, а себя главным клоуном на этой сцене

Певец Дмитрий Билан, общаясь с журналистами после съемок концерта "Песня года 2022", назвал отечественный шоу-бизнес цирком, а себя главным клоуном в этом цирке.

Исполнитель Дмитрий Билан принял участие в съемках ежегодного фестиваля "Песня года".

После артист общался с представителями СМИ.

Звезда сцены пошутил в процессе беседы, назвав шоу-бизнес цирком, а себя главным клоуном на этой сцене.