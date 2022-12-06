Шойгу: потери ВСУ за ноябрь составили более 8300 военнослужащих

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за прошедший месяц спецоперациии составили более 8300 военнослужащих.

6 декабря глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ сообщил о том, что за ноябрь Вооружённые силы Украины потеряли не менее 8300 единиц личного состава.

Шойгу добавил, что украинская армия за прошедший месяц спецоперации также потеряла 5 самолётов, 10 вертолётов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.