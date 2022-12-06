Шойгу: потери ВСУ за ноябрь составили более 8300 военнослужащих
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за прошедший месяц спецоперациии составили более 8300 военнослужащих.
6 декабря глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ сообщил о том, что за ноябрь Вооружённые силы Украины потеряли не менее 8300 единиц личного состава.
Шойгу добавил, что украинская армия за прошедший месяц спецоперации также потеряла 5 самолётов, 10 вертолётов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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