Шойгу: ВСУ потеряли свыше 8 тысяч солдат убитыми и 149 танков за ноябрь

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии за минувший месяц ведения спецоперации.

Днём вторника глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу публично заявил, что за ноябрь вооружённые силы Украины потеряли порядка 8 300 солдат убитыми. Примечательно, что накануне советник Зеленского Михаил Подоляк заверил, что ВСУ потеряли 13 тысяч человек за всё время российской спецоперации, однако Шойгу опровергает эти данные.

Также Сергей Шойгу утверждает, что за минувший ноябрь войска России уничтожили 149 украинских танков, 15 единиц воздушной техники включая самолёты и вертолёты, а также 300 бронеавтомобилей.