Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС.

6 декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российской армии заявил о том, что политическое руководству Украины стремится создать видимость угрозы ядерной безопасности ЗАЭС в Энергодаре, продолжая обстрелы территории данной атомной электростанции со стороны ВСУ.

Шойгу уточнил, что за последние две недели бойцы Вооружённых сил Украины выпустили 33 крупнокалиберных снаряда по Запорожской АЭС, что классифицируется Россией как ядерный терроризм.