Жигалова накинулась на Собчак после интервью ведущей с рэпером Димой Schokk

Ксения Собчак имела неосторожность посоветовать обратиться рэперу Диме Schokk к Алене Жигаловой, когда тот потребовал денег за информацию о рэпере Oxxxymiron. Жигалова была вне себя от ярости.

Блогер Алена Жигалова набросилась на свою коллегу Ксению Собчак после интервью той с рэпером Димой Schokk.

Во время общения с знаменитой блондинкой музыкант потребовал у ведущей денег за информацию о рэпере Oxxxymiron.

Собчак направила собеседника к Жигаловой, мол, та заплатит.

Это заявление Ксении Анатольевны взбесило ведущую Ютуб-шоу "Алена, блин". Негодованием блогер поделилась в эфире своей программы.

Жигалова заявила, что ей должны заплатить 5 000 000, чтобы она узнала, кто такой Дима Schokk и по какой причине она должна приглашать того на интервью.