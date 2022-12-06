Жигалова накинулась на Собчак после интервью ведущей с рэпером Димой Schokk
Ксения Собчак имела неосторожность посоветовать обратиться рэперу Диме Schokk к Алене Жигаловой, когда тот потребовал денег за информацию о рэпере Oxxxymiron. Жигалова была вне себя от ярости.
Блогер Алена Жигалова набросилась на свою коллегу Ксению Собчак после интервью той с рэпером Димой Schokk.
Во время общения с знаменитой блондинкой музыкант потребовал у ведущей денег за информацию о рэпере Oxxxymiron.
Собчак направила собеседника к Жигаловой, мол, та заплатит.
Это заявление Ксении Анатольевны взбесило ведущую Ютуб-шоу "Алена, блин". Негодованием блогер поделилась в эфире своей программы.
Жигалова заявила, что ей должны заплатить 5 000 000, чтобы она узнала, кто такой Дима Schokk и по какой причине она должна приглашать того на интервью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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