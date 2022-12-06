Шейк посетила премию The Fashion Awards в платье всего за 11 000 рублей

Супермодель Ирина Шейк удивила общественность, прибыв на церемонию награждения "The Fashion Awards" в платье всего за 11 000 в переводе на российские рубли.

5 декабря модель русского происхождения Ирина Шейк, будучи почетным гостем ежегодной британской премии "The Fashion Awards", облачилась в коричневое платье-бюсте с баской и в пайетках.

Данный образ "подарил" знаменитости шведский масс-маркет "H&M", а стоимость составляет всего 11 000 на российские рубли, что просто смешные деньги для звезды такого уровня.

В интервью журналистам знаменитость заявила, что, как правило, она выбирает что-то очень элегантное и лаконичное, но в этот день ей захотелось просто "повеселиться".