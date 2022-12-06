Пушилин: Россия и Киев проводят обмен пленными по формуле «60 на 60»

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными между Киевом и Москвой.

Днём 6 декабря лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где сообщил, что Россия и правительство Украины приступили к осуществлению нового обмена военнопленными в формате 60 солдат союзных армий России и Донбасса на 60 военных ВСУ.

По словам Пушилина, в результате обмена военнопленные должны быть переданы Москве, Донецку и Луганску, в то время как в Киев вернуться рядовые украинские военные.