Пушилин: Россия и Киев проводят обмен пленными по формуле «60 на 60»
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными между Киевом и Москвой.
Днём 6 декабря лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где сообщил, что Россия и правительство Украины приступили к осуществлению нового обмена военнопленными в формате 60 солдат союзных армий России и Донбасса на 60 военных ВСУ.
По словам Пушилина, в результате обмена военнопленные должны быть переданы Москве, Донецку и Луганску, в то время как в Киев вернуться рядовые украинские военные.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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