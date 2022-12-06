Кэтрин Зета-Джонс посетила премьеру «Сокровища нации: На краю истории» в компании сына Дилана Дугласа
Кэтрин Зета-Джонс появилась на премьерном показе сериала "Сокровища нации: На краю истории" в обществе своего 22-летнего наследника Дилана Дугласа.
53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на ковровой дорожке Лос-Анджелеса на премьере приключенческого сериала "Сокровища нации: На краю истории".
Она надела вечернее платье насыщенного винного цвета с блестками и глубоким декольте от ливанского бренда "Elie Saab". Волосы знаменитость распустила, а тон макияжа соответствовал цветовой гамме наряда.
Компанию знаменитой матери составил ее 22-летний сын Дилан Дуглас. Молодой человек оделся под стать родительнице. На нем был коричневый костюм, белая рубашка и оранжевый галстук.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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