Кэтрин Зета-Джонс посетила премьеру «Сокровища нации: На краю истории» в компании сына Дилана Дугласа

Кэтрин Зета-Джонс появилась на премьерном показе сериала "Сокровища нации: На краю истории" в обществе своего 22-летнего наследника Дилана Дугласа.

53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на ковровой дорожке Лос-Анджелеса на премьере приключенческого сериала "Сокровища нации: На краю истории".

Она надела вечернее платье насыщенного винного цвета с блестками и глубоким декольте от ливанского бренда "Elie Saab". Волосы знаменитость распустила, а тон макияжа соответствовал цветовой гамме наряда.

Компанию знаменитой матери составил ее 22-летний сын Дилан Дуглас. Молодой человек оделся под стать родительнице. На нем был коричневый костюм, белая рубашка и оранжевый галстук.