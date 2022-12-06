Шатунова и Кузнецова на Песне года наградили посмертно за вклад в развитие российской музыки

5 декабря прошли съемки ежегодного концерта "Песня года". Покойных Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова наградили посмертно за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.

Покойные Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов посмертно были награждены за вклад в развитие популярной музыки в рамках ежегодного фестиваля "Песня года".

Съемки передачи состоялись в столице. Мероприятие прошло на сцене дворца спорта «Мегаспорт».

Детский хор академии известного композитора Игоря Крутого спел композицию группы "Ласковый май" "Седая ночь".

Награду - статуэтку из малахита и хрусталя, передадут семье Шатунова, о чем сообщает издание "АиФ".