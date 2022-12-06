Бородина вступилась за Лепса в свете драки артиста в Питере
Ведущая Ксения Бородина высказалась в защиту певца Григория Лепса. Знаменитость утвеждает, что тот еще не отошел от развода, а сумасшедший рабочий график не дает артисту отдохнуть.
Ведущая ТВ Ксения Бородина дала комментарии по поводу скандала, в который угодил певец Григорий Лепс, подравшийся в Санкт-Петербурге.
Знаменитость оправдывает артиста тем, что тот еще не отошел от развода. Кроме того, бешеные графики, из-за которых Лепс не успевает отдыхать, сделали свое дело.
Исполнитель сорвал голос, злится на себя, нервничает и, как следствие, не может себя сдержать в конфликтных ситуациях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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