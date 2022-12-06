Жигалова рассказала, почему Шукшина постоянно нападает на Киркорова

Ведущая и блогер Алена Жигалова в курсе, почему актриса и ведущая Мария Шукшина без конца нападает на исполнителя Филиппа Киркорова.

Блогер Алена Жигалова высказалась по поводу "сложных отношений" актрисы Марии Шукшиной и певца Филиппа Киркорова.

Журналистка назвала причину, по которой артистка без конца "хает" исполнителя.

Шукшина прошлась по Киркорову из-за участия того в новогоднем проекте ТНТ "СамоИрония судьбы!".

Жигалова посмеялась, что Шукшина хотела сыграть Надю в ремейке легендарной "Иронии судьбы". Вероятно, и Ипполит у нее был "свой".

По мнению ведущей "Алена, блин", актриса бесится из-за того, что ее сниматься в картине никто не звал.