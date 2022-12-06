Минобороны РФ подало иск в суд на Центр имени Хруничева на 1 млрд рублей

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы против Центра имени Хруничева.

6 декабря отечественные журналисты со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Москвы сообщили о том, что Министерство обороны России подало в суд на Центр имени Хруничева на сумму в один миллиард рублей. Известно, что центр Хруничева имеет несколько оборонных контрактов с Минобороны России.

По данным СМИ, Центр имени Хруничева обязан произвести десять ракет "Ангара-А5" для Минобороны России к 2022-2024 году с целью их лётных испытаний.