Соседов высмеял Вайкуле после заявлений певицы о том, что та вместе с Пугачевой содержали СССР и Россию

Прибалтийская певица Лайма Вайкуле имела неосторожность заявить, что она и ее подруга и коллега Алла Пугачева содержали СССР и Россию. Музыкальный критик Сергей Соседова среди многих других высмеял артистку.

Сергей Соседов высказался по поводу слов исполнительницы Лаймы Вайкуле о том, что та содержала весь СССР.

Музыкальный критик заявил в интервью "Teleprogramma.pro", что знаменитость сошла с ума.

Он добавил, что певица содержала своих супругов и любовников, но СССР ей был не по зубам.