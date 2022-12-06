Соседов высмеял Вайкуле после заявлений певицы о том, что та вместе с Пугачевой содержали СССР и Россию
2022-12-06 14:49
Прибалтийская певица Лайма Вайкуле имела неосторожность заявить, что она и ее подруга и коллега Алла Пугачева содержали СССР и Россию. Музыкальный критик Сергей Соседова среди многих других высмеял артистку.
Сергей Соседов высказался по поводу слов исполнительницы Лаймы Вайкуле о том, что та содержала весь СССР.
Музыкальный критик заявил в интервью "Teleprogramma.pro", что знаменитость сошла с ума.
Он добавил, что певица содержала своих супругов и любовников, но СССР ей был не по зубам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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