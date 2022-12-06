Музыкант Oxxxymiron стал фигурантом административного дела за песню «Ойда»

Российский исполнитель Oxxxymiron может подвергнуться административной ответственности за призывы к отделению территорий от России.

Организация "Лига безопасного интернета" сообщила, что получила письмо от Прокуратуры России по Санкт-Петербургу, где проинформировала сотрудников ведомства о том, что российский рэп-исполнитель Мирон "Oxxxymiron" Фёдоров стал фигурантом административного дела за исполнение песни "Ойда".

По данным прокуратуры, в тексе "Ойда" обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России и лозунги, которые демонстрируют положительное отношение к подобным сценариям.