Музыкант Oxxxymiron стал фигурантом административного дела за песню «Ойда»
2022-12-06 15:12
Российский исполнитель Oxxxymiron может подвергнуться административной ответственности за призывы к отделению территорий от России.
Организация "Лига безопасного интернета" сообщила, что получила письмо от Прокуратуры России по Санкт-Петербургу, где проинформировала сотрудников ведомства о том, что российский рэп-исполнитель Мирон "Oxxxymiron" Фёдоров стал фигурантом административного дела за исполнение песни "Ойда".
По данным прокуратуры, в тексе "Ойда" обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России и лозунги, которые демонстрируют положительное отношение к подобным сценариям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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