Макрон призвал не начинать полемику на тему гарантий безопасности для России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает преждевременными разговоры о гарантиях безопасности для российского государства.
Пресс-служба Еврокомиссии обнародовала фрагмент выступления французского президента Эммануэля Макрона на саммите по Западным Балканам, где тот публично призвал западных лидеров отказаться от разведения полемики на тему предоставления России гарантий безопасности в связи с возможным окончанием спецоперации в Украине.
По словам Макрона, после завершения боевых действий на территории украинского государства Москва и Киев будут обсуждать принадлежность некоторых территорий Украины, и лишь потом представители двух стран смогут обсудить гарантии безопасности друг друга.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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