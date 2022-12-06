Макрон призвал не начинать полемику на тему гарантий безопасности для России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает преждевременными разговоры о гарантиях безопасности для российского государства.

Пресс-служба Еврокомиссии обнародовала фрагмент выступления французского президента Эммануэля Макрона на саммите по Западным Балканам, где тот публично призвал западных лидеров отказаться от разведения полемики на тему предоставления России гарантий безопасности в связи с возможным окончанием спецоперации в Украине.

По словам Макрона, после завершения боевых действий на территории украинского государства Москва и Киев будут обсуждать принадлежность некоторых территорий Украины, и лишь потом представители двух стран смогут обсудить гарантии безопасности друг друга.