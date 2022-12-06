Босния 15 декабря может получить статус кандидата на членство в ЕС
2022-12-06 15:49
Босния и Герцеговина может стать новым членом Европейского Союза в ближайшие годы.
Опубликовано: Николай Скира
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