Диетолог считает: привычка все съедать ведет к набору веса и ожирению
Врач-диетолог медицинского центра «Проект здоровья» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова считает, что при употреблении пищи важно ориентироваться на свои ощущения.
Привычка все доедать до конца у многих закрепилась с детства, скорее всего благодаря родителям. Но ее вряд ли стоит отнести к полезным.
«Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает её до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения», — отметила Круглова.
Для правильного питания стоит обращать внимание на чувство насыщения во время еды. И оценивать по условной пятибалльной шкале, где «пять» означает, что человек переел, а «три-четыре» — сыт.
«Три» — это ощущение лёгкости и сытости. Это такая цель, к которой нужно стремиться. Можно оставлять еду на потом, и это тоже такой навык, над которым мы с некоторыми пациентами работаем, и не всегда он формируется быстро, иногда действительно для этого требуется время», — подчеркнула эксперт.
Это проще сделать в домашних условиях. А как же поступить в публичном месте?
Обедая или ужиная в ресторане стоит попросить упаковать недоеденное с собой. И при вновь возникшем чувстве голода воспользоваться этой едой дома.
Опубликовано: Храмова Оксана
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