Постоянное представительство Венгрии в Европейском союзе наложило вето на выделение пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.

6 декабря проходил очередной съезд постоянных представителей лидеров стран Евросоюза и европейского содружества, в рамках которого поднимался вопрос об учреждении проекта по выделению помощи Украине в размере восемнадцати миллиардов евро в 2023 году. Известно, что постпредство Венгрии в ЕС заблокировало данный проект, лишив Киев новой помощи со стороны Европы.

Примечательно, что постпред венгерского государства в Европейском союзе отметил, что решение Будапешта связано с желанием мира в регионе, в то время как поставляемые Украине средства пошли бы на закупку оружия.