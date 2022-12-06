ВСУ обстреляли российское село Бутырки в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли российское село Бутырки в Валуйском городском округе.

Во вторник вечером, 6 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе.

Гладков уточнил, что в результате «прилётов» со стороны Украины в российском селе повреждены 4 частных домовладения, однако жертв и пострадавших среди мирного население Бутырки нет.