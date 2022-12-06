ВСУ обстреляли российское село Бутырки в Белгородской области
2022-12-06 17:40
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли российское село Бутырки в Валуйском городском округе.
Во вторник вечером, 6 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе.
Гладков уточнил, что в результате «прилётов» со стороны Украины в российском селе повреждены 4 частных домовладения, однако жертв и пострадавших среди мирного население Бутырки нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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