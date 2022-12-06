Старвойт сообщил о формировании народной дружины «Патриот» в Курской области
2022-12-06 17:51
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в регионе из добровольцев формируется народная дружина «Патриот».
6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил о формировании народной дружины «Патриот» для оказания помощи служащим ВС РФ по охране территории приграничного региона.
Старовойт отметил, что желающие защитить родной край жители Курской области могут вступить в народную дружину, где их ждёт серьезный отбор и боевая подготовка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Установка солнечных коллекторов даже в северных широтах сегодня это экономически выгодное решение, позволяющее значительно экономить на энергозатратах
В тех регионах, где солнечных дней в году немного установка солнечных коллекторов на крыше становится дополнительным источником энергии, особенно в весеннее-летний период.Подробнее...
-
-
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Onet.pl: Польша направляет к границе с Россией новые южнокорейские танки и самоходные гаубицы
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Пропуски приема пищи ведут к повышенному риску смертности
Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета