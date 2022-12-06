Старвойт сообщил о формировании народной дружины «Патриот» в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в регионе из добровольцев формируется народная дружина «Патриот».

6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил о формировании народной дружины «Патриот» для оказания помощи служащим ВС РФ по охране территории приграничного региона.

Старовойт отметил, что желающие защитить родной край жители Курской области могут вступить в народную дружину, где их ждёт серьезный отбор и боевая подготовка.