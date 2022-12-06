FT: Из-за антироссийских санкций у берегов Турции сохраняется затор из 19 танкеров

У турецкого побережья образовалась своеобразная очередь из кораблей. Танкеры стоят на якоре в ожидании прохода через проливы, соединяющие Черное море со Средиземным, сообщает Financial Times.

Утверждается, что на это повлияли ценовые санкции в отношении российской нефти, вступившие в силу в понедельник, 5 декабря. Ранее британская газета сообщила, что Россия готовится к ограничениям, организуя так называемый "теневой флот".

По данным Financial Times, около 19 танкеров, стоящих на якоре в районе обоих этих проливов, в понедельник ожидали прохода через турецкие воды. Как сообщает издание , заторы связаны с вступлением в силу новых санкций и ограничений.

С одной стороны, с 5 декабря действует эмбарго ЕС на морскую транспортировку российской нефти С другой стороны, появилась новая идея Запада (ЕС и G7): ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Европейские компании, страхующие и финансирующие транспортировку российской нефти в третьи страны (за пределами ЕС это экспорт в основном в Китай и Индию), могут делать это только в том случае, если она покупается по цене ниже определенного потолка.

Сейчас этот лимит составляет 60 долларов за баррель. Предполагается, что она должна время от времени проверяться и быть несколько ниже (не менее чем на 5%) средней рыночной цены на российскую нефть.