Гладков: система ПВО сбила ракету ВСУ над селом Казначеевка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила украинскую ракету над над селом Казначеевка.

Вечером, 6 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в небе над селом Казначеевка Валуйского городского округа.

Гладков добавил, что в результате падения ракеты ВСУ были повреждены линии электропередачи из-за чего в настоящее время частично обесточены населённые пункты Казначеевка, Казинка, Леоновка и Михайловка.