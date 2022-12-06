Гладков: система ПВО сбила ракету ВСУ над селом Казначеевка в Белгородской области
2022-12-06 19:04
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила украинскую ракету над над селом Казначеевка.
Вечером, 6 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в небе над селом Казначеевка Валуйского городского округа.
Гладков добавил, что в результате падения ракеты ВСУ были повреждены линии электропередачи из-за чего в настоящее время частично обесточены населённые пункты Казначеевка, Казинка, Леоновка и Михайловка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Лукашенко поручил создать проект выкупа арендного жилья для военнослужащих
Financial Times: ЕК хочет запретить инвестиции в горнодобывающий сектор РФ
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Косметолог опровергла мнение о привыкании к уколам красоты
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине