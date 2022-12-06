Сергей Шойгу: Мы согласны с США
Министр обороны России Сергея Шойгу на пресс-конференции согласился с США, что "Украине нужен справедливый и долгосрочный мир", но заявил, что "на данный момент не видит возможности для переговоров".
В ходе пресс-конференции глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что "Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС, сознательно создавая угрозу ядерной катастрофы".
"Киевский режим пытается создать видимость ядерной катастрофы продолжая преднамеренно обстреливать объект", — сказал Шойгу.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает на создании зоны безопасности вокруг станции, опасаясь потенциальной катастрофы, подобной Чернобыльской.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, 6 декабря, что в обсуждениях с МАГАТЭ по этой идее наблюдается "позитивный импульс", сообщает информационное агентство ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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