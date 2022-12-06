Сергей Шойгу: Мы согласны с США

Министр обороны России Сергея Шойгу на пресс-конференции согласился с США, что "Украине нужен справедливый и долгосрочный мир", но заявил, что "на данный момент не видит возможности для переговоров".

В ходе пресс-конференции глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что "Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС, сознательно создавая угрозу ядерной катастрофы".

"Киевский режим пытается создать видимость ядерной катастрофы продолжая преднамеренно обстреливать объект", — сказал Шойгу.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает на создании зоны безопасности вокруг станции, опасаясь потенциальной катастрофы, подобной Чернобыльской.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, 6 декабря, что в обсуждениях с МАГАТЭ по этой идее наблюдается "позитивный импульс", сообщает информационное агентство ТАСС.