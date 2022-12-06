На северо-западе Москвы загорелось здание бизнес-центра

На северо-западе столицы России загорелся расположенный на улице Маршала Прошлякова бизнес-центр.

Во вторник вечером, 6 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Ноовости», со ссылкой на экстренные службы, сообщило о пожаре на пятом этаже бизнес-центра, который расположен на северо-западе Москвы по адресу улица Маршала Прошлякова, дом 19.

Отмечается, что в настоящее время оперативно прибывшие на место возгорание пожарные расчёты в 19.08 локализовали возгорание, жертв и пострадавших при ЧП в столичном бизнес-центре нет.