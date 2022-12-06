В Вильнюсе начался демонтаж самого большого в Литве памятника советским воинам-освободителям

Демонтаж памятника советским воинам начался во вторник на Антокольском кладбище в Вильнюсе, сообщили власти литовской столицы. Работы должны быть завершены в течение недели, пишет Delfi.

Памятник в Антоколе состоит из шести фигур воинов, высота каждой из которых превышает шесть метров. После разборки скульптуры будут храниться на территории коммунального предприятия Вильнюсского самоуправления.

Пока неизвестно, что с ними будет после этого. Возможно, скульптуры будут переданы Национальному музею Литвы.

Власти Вильнюса намеревались демонтировать памятник к 1 ноября, но работы были остановлены Комитетом ООН по правам человека, который ввел временные меры защиты по требованию группы лиц, представившихся этническими русскими.

Рассмотрев заявку, орган ООН не дал согласия на демонтаж памятника. Власти Вильнюса, однако, заявили, что демонтаж памятника все же начнется, поскольку Комитет был введен в заблуждение.

Минюст Литвы и власти Вильнюса утверждают, что решение Комитета ООН по правам человека было принято на основании недостоверной информации о том, что памятник стоял на могилах павших советских воинов. Между тем сообщается, что могилы около 3 тысяч солдат размещены по обеим сторонам памятника.

Комплекс памятников в Антоколе, занимающий площадь более 2 гектаров, является самым узнаваемым местом в Литве, посвященным памяти советских воинов.

В его центральной точке в 1984 году был установлен памятник. По обе стороны от него на шести террасах расположены братские могилы советских солдат.