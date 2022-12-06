Установить солнечные коллекторы: какие факторы нужно учитывать для осени и весны

Солнечные коллекторы при грамотном выборе прибора способны существенно снизить отопительную нагрузку в доме, особенно в южных областях.

Монтаж и настройка солнечного коллектора зависит от индивидуальных условий, главным из которых является тип циркуляции теплоносителя. При естественной циркуляции монтаж солнечного коллектора производится следующим образом.

К входной зоне для горячей воды подключается верхняя выводная трубка, в свою очередь нижняя подсоединяется к обратке. На вход также монтируются воздухопроводные трубы. Очень важный момент: накопительный бачок устанавливается обязательно выше самой коллекторной установки.

Если монтаж предполагается осуществить для системы с принудительной циркуляцией, то здесь ключевым будет установка насосного оборудования, работа которого регулируется особыми датчиками. Датчики монтируются на трубе обратки накопительного бачка и на выходном сегменте солнечного коллектора. Объем бачка, если коллектор используется, как дополнительный источник энергии для качественного функционирования схемы не должен быть меньше сорока литров.

Принципиально важно рассчитать местоположение коллектора, таким образом, чтобы на него постоянно падал солнечный свет, а также необходимую площадь, которую вы отводите для коллектора.