Запашный призвал общественность не линчевать Лепса после его драки в баре

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал инцидент с дракой Григория Лепса возле питерского бара.

Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный в своей колонке для интернет-издания «РИА ФАН» заявил, что пострадавший в результате драки с Григорием Лепсом спровоцировал российского певца.

Запашный отметил факт того, что «если ты принимаешь участие в драке, всегда нужно помнить, что нет гарантий выйти победителем, но всегда есть вероятность, что можно огрести».

Дрессировщик также возмутился, что общественность, а также представители российской эстрады начали линчевать 60-летнего артиста после данного инцидента, в частности, певица Вика Цыганова сделала заявление, что надо лишить Лепса звания народного артиста.

В свою очередь, Эдгард Запашный предложил присвоить Григорию Лепсу орден за заслуги перед Отечеством любой степени, так как певец, в отличии от Цыгановой, неоднократно выступал на Донбассе и давал концерты в больницах для участников спецоперации.

«В сложных жизненных моментах нужно либо объективно разобраться, либо вовсе не комментировать, если нет времени узнавать правду», – подытожил Запашный.