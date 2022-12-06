Запашный призвал общественность не линчевать Лепса после его драки в баре
Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал инцидент с дракой Григория Лепса возле питерского бара.
Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный в своей колонке для интернет-издания «РИА ФАН» заявил, что пострадавший в результате драки с Григорием Лепсом спровоцировал российского певца.
Запашный отметил факт того, что «если ты принимаешь участие в драке, всегда нужно помнить, что нет гарантий выйти победителем, но всегда есть вероятность, что можно огрести».
Дрессировщик также возмутился, что общественность, а также представители российской эстрады начали линчевать 60-летнего артиста после данного инцидента, в частности, певица Вика Цыганова сделала заявление, что надо лишить Лепса звания народного артиста.
В свою очередь, Эдгард Запашный предложил присвоить Григорию Лепсу орден за заслуги перед Отечеством любой степени, так как певец, в отличии от Цыгановой, неоднократно выступал на Донбассе и давал концерты в больницах для участников спецоперации.
«В сложных жизненных моментах нужно либо объективно разобраться, либо вовсе не комментировать, если нет времени узнавать правду», – подытожил Запашный.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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