Financial Times: ЕК хочет запретить инвестиции в горнодобывающий сектор РФ

Еврокомиссия намерена включить в девятый пакет санкций запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России.

6 декабря международная газета Financial Times заявила о том, что Европейская комиссия планирует включить в девятый пакет антироссийских санкций запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность Российской Федерации, который не будет распространяться на «некоторые отдельные продукты».

Помимо прочего, ЕК предложит включить в новый пакет направленных против России санкционных ограничений запрет на операции с тремя российскими банками и индивидуальные санкции против 180 россиян.