Financial Times: ЕК хочет запретить инвестиции в горнодобывающий сектор РФ
2022-12-06 20:39
Еврокомиссия намерена включить в девятый пакет санкций запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России.
6 декабря международная газета Financial Times заявила о том, что Европейская комиссия планирует включить в девятый пакет антироссийских санкций запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность Российской Федерации, который не будет распространяться на «некоторые отдельные продукты».
Помимо прочего, ЕК предложит включить в новый пакет направленных против России санкционных ограничений запрет на операции с тремя российскими банками и индивидуальные санкции против 180 россиян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Financial Times: ЕК хочет запретить инвестиции в горнодобывающий сектор РФ
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