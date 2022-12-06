В Греции полицейский подстрелил цыганского подростка, в стране начались беспорядки
В понедельник, 5 декабря, в Греции на улицы вышли толпы в знак протеста против жестоких действий полицейских в дело цыганского подростка. Подросток получил ранение в голову и был госпитализирован в критическом состоянии.
Как сообщает The Guardian, в понедельник вечером в Салониках вспыхнули протесты. Около 1500 человек вышли на улицы после того, как полицейский застрелил цыганского подростка.
16-летний парень заправил свою машину на заправочной станции, не смог оплатить счет в 20 евро и уехал. Сотрудники станции немедленно уведомили полицию о происшествии.
Во время преследования в подозреваемого было произведено два выстрела, один из них попал ему в голову. Подростка доставили в больницу в Салониках, он находится в критическом состоянии.
В ведомстве сообщили, что 34-летний офицер, производивший выстрел, арестован и отстранен от работы.
Опубликовано: Николай Скира
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