В Греции полицейский подстрелил цыганского подростка, в стране начались беспорядки

В понедельник, 5 декабря, в Греции на улицы вышли толпы в знак протеста против жестоких действий полицейских в дело цыганского подростка. Подросток получил ранение в голову и был госпитализирован в критическом состоянии.

Как сообщает The Guardian, в понедельник вечером в Салониках вспыхнули протесты. Около 1500 человек вышли на улицы после того, как полицейский застрелил цыганского подростка.

16-летний парень заправил свою машину на заправочной станции, не смог оплатить счет в 20 евро и уехал. Сотрудники станции немедленно уведомили полицию о происшествии.

Во время преследования в подозреваемого было произведено два выстрела, один из них попал ему в голову. Подростка доставили в больницу в Салониках, он находится в критическом состоянии.

В ведомстве сообщили, что 34-летний офицер, производивший выстрел, арестован и отстранен от работы.