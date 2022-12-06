Испания сенсационно проиграла Марокко в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

В поединке 1/8 финала проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу сборная Испании в серии пенальти потерпела поражение от команды Марокко.

Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей.

Марокко выиграло войну нервов в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Игроки из Африки оказались лучше в серии пенальти и вышли в восьмерку лучших турнира. В четвертьфинале "Атлас Лайонс" встретится с победителем матча Португалия - Швейцария.