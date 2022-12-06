Испания сенсационно проиграла Марокко в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
2022-12-06 20:54
В поединке 1/8 финала проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу сборная Испании в серии пенальти потерпела поражение от команды Марокко.
Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей.
Марокко выиграло войну нервов в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Игроки из Африки оказались лучше в серии пенальти и вышли в восьмерку лучших турнира. В четвертьфинале "Атлас Лайонс" встретится с победителем матча Португалия - Швейцария.
Опубликовано: Николай Скира
Лукашенко поручил создать проект выкупа арендного жилья для военнослужащих
Financial Times: ЕК хочет запретить инвестиции в горнодобывающий сектор РФ
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Косметолог опровергла мнение о привыкании к уколам красоты
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине