Шерман: у США достаточно оружия, чтобы продолжать помогать Украине
2022-12-06 21:17
Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что в американском арсенале достаточно оружия, чтобы продолжать снабжать им Украину.
6 декабря заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Венди Шерман в ходе своего выступления в Свободном международном университете социальных наук Гвидо Карли в Риме заявила о том, что у США достаточно оружия, чтобы продолжать оказывать военную помощь Украине.
Помимо прочего, Шерман заявила, что «Россия должна вывести свои войска из Украины», не пояснив о каким именно территориях идёт речь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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