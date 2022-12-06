Стало известно, какие отрасли экономики РФ затронет 9-й пакет санкций ЕС

Из Евросоюза поступает все больше информации о том, что скоро будут известны подробности подробности девятого пакета санкций против российской экономики, сообщает Financial Times.

Представители Евросоюза все громче заявляют, что соглашение по девятому пакету экономических санкций против России находится на завершающей стадии переговоров.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о предложениях, представленных Еврокомиссией.

Однако пока никаких подробностей о последних решениях не поступало. Об этом 6 декабря сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе. По данным издания, девятый пакет санкций коснется еще трех российских банков, а также государственных СМИ.

Среди секторов, на которые, как ожидается, наложат санкции, будут также те, кто производит боевые и разведывательные беспилотники. горнодобывающие компании.

ЕС должен ввести запрет на инвестирование в такие структуры. Исключение касается нескольких видов сырья. В санкционный список будут включены еще 180 человек.