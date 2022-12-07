The Guardian: Иран задерживает поставки России баллистических ракет

По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, Иран до сих пор не поставил России баллистические ракеты, сообщает The Guardian.

"У них нет времени заниматься Россией", — заявил украинский чиновник.

В начале ноября Иран подтвердил, что поставлял боевые дроны-камикадзе в Россию, но заявил, что сделал это до начала российской СВО в Украине. Две недели спустя Россия объявила, что готова производить беспилотники по иранскому проекту. Газета Washington Post сообщила тогда, что обе стороны стремятся как можно скорее передать проекты и передать ключевые компоненты, которые позволят производить беспилотники.

"Иран пока не поставил России баллистические ракеты и может не сделать этого в результате дипломатического давления и внутриполитических потрясений в Иране", — написала The Guardian во вторник, 6 декабря, со ссылкой на советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

По словам собеседника британской издания, первая партия иранских беспилотников закончилась, а крылатых ракет собственного производства якобы хватит еще на "два-три" удара по Украине.

По словам Подоляка, Россия пытается закупить больше иранских ракет, но контракт так и не был реализован.