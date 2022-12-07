Дмитрий Медведев: Если бы не ядерное оружие, Россию разорвали бы на части

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший премьер-министр и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил во вторник, 6 декабря, что именно российские силы ядерного сдерживания предотвратили нападения на его страну.

"Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы разорвали на части. Страна огромная, богатая, и все смотрят и думают о том, чтобы что-то взять и поделить ее на части, а потом по-тихому все это присвоить", - сказал Медведев, слова которого приводит агентство "Интерфакс".

При этом бывший президент России отметил, что российские власти выступают за нераспространение ядерного оружия и выполнение договоренностей.

"Однако что делают страны, которые чувствуют давление? Они пытаются создать ядерное оружие. И как бы резко это ни звучало, во многом останавливает самые горячие головы, особенно в наших недружественных союзах, от принятия антироссийских решений. Так было, есть и будет", - добавил он.

Кроме того, Медведев подчеркну, что у России "есть все, что необходимо для обеспечения суверенитета, независимости, территориальной целостности и процветания всей страны".