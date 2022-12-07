Handelsblatt: ЕС и Великобритания нарастили объемы поставок газа из России после начала СВО

В 2022 году ЕС и Великобритания купили у России на 21% больше СПГ, чем до начала специальной военной операции в Украине, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По данным исследовательской компании ICIS, Европа импортирует из России рекордное количество сжиженного природного газа, сообщила во вторник, 6 декабря немецкая экономическая газета Handelsblatt.

"13% европейского импорта СПГ в настоящее время поступает из России, и это число быстро растет", — сообщил газете эксперт ICIS Андреас Шредер.

По сравнению с прошлым годом ЕС и Великобритания закупили у России СПГ примерно на 21% больше, чем до начала российской СВО в Украине 24 февраля.

Как пишет Handelsblatt, российский сжиженный газ, вероятно, идет и в Германию, которая пока не имеет действующего СПГ-терминала и покупает сжиженный газ у своих соседей: Франции, Бельгии и Нидерландов.

По оценкам, с января по ноябрь европейские страны заплатили Москве за СПГ почти 27 миллиардов евро, сообщает издание.

Вместе с тем Handelsblatt отмечает, что объем газа, отправляемого Россией в Европу через СПГ-терминалы, "относительно невелик". За одиннадцать месяцев этого года Европа импортировала из России около 18 миллиардов кубометров сжиженного природного газа, а по газопроводам было импортировано 60 миллиардов кубометров голубого топлива.

Для сравнения: с января по ноябрь 2021 года Россия отправила в Западную Европу лишь 15 млрд кубометров СПГ, а по газопроводам — 133 млрд кубометров.