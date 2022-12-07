Полиция Брюсселя применила водометы и слезоточивый газ против фанатов сборной Марокко

Сотни болельщиков сборной Марокко по футболу вышли на улицы Брюсселя, Антверпена, Гента и Кортрейка в Бельгии, чтобы отпраздновать победу своей команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Но не везде было спокойно. В некоторых местах полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Беспорядки также вспыхнули в Амстердаме и Роттердаме в Нидерландах. Также полиция произвела престы в Гааге, где были задержаны три человека.

В Брюсселе бульвар Лемонье и район вокруг Южного вокзала (Миди) — одного из многих районов, населенных марокканскими иммигрантами — заполнились сотнями людей, праздновавших, выход сборной Марокко в четвертьфинал ЧМ-2022. Чтобы не допустить повторения беспорядков 27 ноября, некоторые фанаты сформировали живые цепи, отделяющие ликующую толпу от полиции.

По сообщению новостного портала hln.be, около 20:00 офицерам пришлось вмешаться, чтобы успокоить группы болельщиков, которые становились агрессивными. В ответ в полицейских были брошены камни и петарды. Некоторые марокканцы попытались подобраться к оцеплению и спровоцировать драку. В ход полиция пустила слезоточивый газ и водометы.

Сенсационное поражение сборной Испании вызвало взрыв восторга у болельщиков сборной Марокко во многих городах Нидерландов. По информации СМИ, наиболее опасно было в столице, а также в Гааге и Роттердаме. Полиции приходилось вмешиваться повсюду.