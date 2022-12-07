США согласился продать Польше 116 танков M1A1 Abrams

Госдепартамент США санкционировал продажу Польше 116 танков M1A1 Abrams и сопутствующего оборудования на сумму около 3,75 миллиарда долларов, сообщило во вторник Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).

Новые танки должны заполнить пробел после переданной Украине советской техники.

"Предлагаемая продажа повысит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", — говорится в сообщении DSCA.

Согласно заявлению, заказ был 116 танков , а также 12 ремонтно- эвакуационных машин M88A2 HERCULES, восемь M1074 Joint Assault Bridges, шесть командирских машин M577, 26 HMMWV (Humvees) и 26 легких бронированных машин JLTV , а также пулеметы и десятки тысяч танковых снарядов.

"Следующий шаг на пути к увеличению бронетанкового потенциала Вооруженных сил Польши позади. Государственный департамент США одобрил продажу Польше дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами. Мы начинаем переговоры о цене, возможно в 2023 году. Сильная армия — безопасная Польша", — написал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.