«Режим гоблина» - главное слово 2022 года по версии Оксфордского языкового совета

Оксфордский языковой совет объявил результаты своего опроса "Слово года". Победителем стала фраза "goblin mode" (режим гоблина).

По мнению экспертов, он как нельзя лучше отражает современные социальные настроения. В этом году впервые было проведено публичное голосование. Интерес превзошел ожидания организаторов.

Оксфордский словарь признан самым полным словарем английского языка в мире. Его редакция годами выбирала самые популярные слова или выражения уходящего года. Слова-победители в последние годы: "vax" (2021), "toxic" (2018), "youthquake" (2017) и "selfie" (2013).

В этом году впервые окончательные итоги были определены публичным голосованием. В нем приняли участие более 300 000 человек. Организаторы признались, что уровень вовлеченности в голосование их удивил.

Первое место в плебисците занял "goblin mode" (режим гоблина), набрав 93/% голосов (318 956 голосов). Второе место заняла "metaverse (метавселенная), а третье — #IStandWith.

"Режим гоблина" - это сленговый термин, часто используемый во фразах "в режиме гоблина" или "перейти в режим гоблина". Это тип поведения, который является некритически эгоистичным, ленивым, неряшливым или жадным, обычно таким образом, который бросает вызов социальным нормам или ожиданиям.ste&utm_campaign=chrome