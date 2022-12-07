Глава Пентагона заявил, что США не помешают Украине разработать свое оружие большой дальности

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил вечером 6 декабря, что США "абсолютно не мешает Украине раработать собственное оружие большой дальности", сообщает Reuters.

В то же время глава дипломатии Энтони Блинкен добавил, что США не поощряют и не помогают Украине совершать нападения на российскую территорию.

"Ответ на этот вопрос — нет, мы абсолютно не действуем для того, чтобы помешать Украине приобрести собственные средства дальнего действия", — заявил Остин на пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел и обороны Австралии в Вашингтоне.

Так он ответил на вопрос журналиста CNN в контексте атак на российские авиабазы, которые, как сообщается, были нанесены украинскими беспилотниками.

Ранее во вторник американское телевидение ABC сообщило, что Россия уже использовала все беспилотники, привезенные из Ирана в августе.