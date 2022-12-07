Волочкова снова опубликовала голое фото из бани, на этот раз обошлось без шпагата

Анастасия Волочкова продолжает эпатировать общественность. В соцсеть балерина выложила снимок, где предстала обнаженной в бане, прикрывшись вениками.

Артистка балета Анастасия Волочкова вновь поражает публику. Танцовщица выложила фото в соцсетях, где сфотографирована обнаженной в бане.

К счастью, на этот раз обошлось без шпагатов, а также артистка прикрылась вениками.

Волочкова сообщила, что находится в своей домашней русской бане.