Волочкова снова опубликовала голое фото из бани, на этот раз обошлось без шпагата
2022-12-07 08:34
Анастасия Волочкова продолжает эпатировать общественность. В соцсеть балерина выложила снимок, где предстала обнаженной в бане, прикрывшись вениками.
Артистка балета Анастасия Волочкова вновь поражает публику. Танцовщица выложила фото в соцсетях, где сфотографирована обнаженной в бане.
К счастью, на этот раз обошлось без шпагатов, а также артистка прикрылась вениками.
Волочкова сообщила, что находится в своей домашней русской бане.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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